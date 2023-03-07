Минздрав и Минпромторгу создадут запас самых востребованных лекарств

Министерство здравоохранения совместно с министерством промышленности и торговли займется созданием запаса наиболее востребованных лекарственных препаратов. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина разместили на официальном сайте Кремля.

«Минздраву России совместно с Минпромторгом России принять меры, направленные на обеспечение наличия запасов наиболее востребованных системой здравоохранения лекарственных препаратов», – уточнили в перечне поручений, добавив, что данная мера особенно актуальна в период повышенной активности вирусов.

Доложить об обеспечении лекарственных запасов должны 1 апреля и каждые шесть месяцев, начиная с этой даты. Ответственными назначены руководители Минздрава и Минпромторга – Михаила Мурашко и Дениса Мантурова.

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