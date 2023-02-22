Правительство РФ упростило дистанционную продажу лекарств

Российским аптекам будет проще получать и переоформлять разрешения для дистанционной продажи препаратов, отпускаемых без рецепта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Аптечным организациям будет проще получать и переоформлять разрешения для дистанционной продажи безрецептурных препаратов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – сообщили на официальном сайте федерального кабмина.

Таким образом, подчеркивается в сообщении, аптечные организации смогут подавать заявления на получение таких разрешений в Росздравнадзор через единый портал госуслуг, а также получать уведомления об их готовности. Само разрешение будет направляться организациям в личный кабинет.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге выделят 214 млн рублей на закупку лекарств для «сердечников».