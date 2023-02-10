В Петербурге выделят 214 млн рублей на закупку лекарств для «сердечников»

На бесплатные лекарства для людей, перенесших сердечно-сосудистые заболевания, из бюджета Петербурга направят 214 млн рублей. При этом список препаратов расширили до 31 наименования.

В наступившем году на бесплатные лекарства для «сердечников» город потратит 214 млн рублей. В городской администрации также отметили, что список препаратов для такого типа больных расширили до 31 наименования.

Кроме того, ещё 117 миллионов направят на закупку нового оборудования. Городские больницы получат нейроэндоскопические стойки, аппараты для искусственной вентиляции лёгких и противопролежневые системы.

Отметим, что амбулаторные пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают бесплатные лекарства в течение двух лет после постановки диагноза.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Правительство потратит 8 млрд рублей на заготовку плазмы крови для лекарств.