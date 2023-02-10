Правительство потратит 8 млрд рублей на заготовку плазмы крови для лекарств

Россия увеличит объем заготовки плазмы крови для производства лекарств. Новую концепцию утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин.

В России утвердили Концепцию увеличения заготовки плазмы крови для производства лекарств на период до 2030 года. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. В ближайшие три года на эти цели направят около 8 млрд рублей.

Нововведения позволят модернизировать учреждения, которые занимаются сбором и хранением крови, развить взаимодействие с донорами, а также снизить стоимость заготовки плазмы за счет увеличения объемов. Концепция будет вводиться постепенно, в три этапа.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что доноры органов и тканей, давшие письменное согласие, получат возможность проходить необходимые медицинские обследования бесплатно.

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