Медобследования сделают бесплатными для доноров

Доноры органов и тканей, давшие письменное согласие, получат возможность проходить необходимые медицинские обследования бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Доноры органов и тканей, давшие письменное информированное согласие на трансплантацию, будут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования», – рассказали в сообщении.

Также отмечается, что соответствующая норма была включена в программу государственных гарантий на текущий год, а также плановый период 2024 и 2025 годов. Ее уже утвердили в федеральном правительстве.

При этом средства на предварительное обследование доноров будут взяты из федерального и регионального бюджетов.

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