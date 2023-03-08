В Северную столицу возвращается советская утренняя зарядка

Знаете фразу: все новое — забытое старое. Так вот, в Северную столицу решили вернуться старые добрые советские традиции. В Ленобласти и, собственно, в областной столице теперь вновь проводят утренние зарядки по утром.

Как пишет nwpress, автором инициативы стал обычный житель Мурино Зульфат Валиуллин. Мужчина считает, что эти зарядки помогут соседям сдружиться и наладить более теплый контакт. Нельзя отменять и того, что так внедряется привычка вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, уточняет IVBG.ru.

Сами занятия проводятся каждую неделю.

Ранее сообщалось, что каждый день и не по разу в российских городах происходят дорожно-транспортные происшествия. Конечно, куда же без них, особенно в крупных городах. В этот раз происшествие не обошло стороной Выборг.

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