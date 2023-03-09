В Ростове-на-Дону ребенок ходил с иголкой в легком два года

Все-таки медики порой творят чудеса. Например, в Ростове-на-Дону удалили из легкого ребенка иголку. Ее он вдохнул два года назад. Об этом сообщает пресс-служба местного минздрава.
Как выяснилось, на днях 11-летний мальчик попал в больницу с высокой температурой и болью в груди. По результатам обследования выяснилось, что в его правом легком есть какое-то инородное тело.
И тут ребенок признался: еще два года назад он вдохнул портновскую булавку, вот только говорить никому не стал. Да и, как выяснилось, она ему никак не мешала эти два года. Теперь же, за это время иголка успела капсулироваться в базальных сегментах правого легкого.
Местный хирург смог обнаружить инородное тело, поэтому удалять сегмент легкого не пришлось. Операция прошла успешно, ребенок идет на поправку.
общество


 

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