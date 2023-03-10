Нет дыма без лицензии: новый законопроект может ограничить производство табака

В Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект, предполагающий штрафы за производство табака без лицензии. Документ разместили в электронной базе нижней палаты.

Согласно законопроекту, закупка, производство и поставки табака и никотиносдержащей продукции при отсутствии лицензии повлечет за собой административную и уголовную ответственность.

Наказание может дойти до 1 миллиона рублей штрафа при минимуме в 500 тысяч или лишения свободы вплоть до трех лет. В перечень возможных исходов для ведения табачного бизнеса без соответствующего разрешения также входят принудительные работы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по информации Министерства финансов РФ, «серые» зоны на отечественном рынке табака устраняются в недостаточном объеме.

Государственная Дума РФ лицензия табак


 

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Нет дыма без лицензии: новый законопроект может ограничить производство табака
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