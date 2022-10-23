В Минфине заявили о недостаточном устранении «серых» зон на отечественном рынке табака

Глава Минфина заявил, что рынок табака в России нужно контролировать тщательнее, поскольку сейчас в нем слишком много непрозрачных зон и увеличен оборот нелегальной продукции.

По данным РБК, глава Минфина Силуанов заявил о продолжающих существовать непрозрачных зонах на Российском рынке табака вопреки маркировке. По его словам, для «обеления» этому рынку нужна система полной прослеживаемости.

«Оборот табака — сфера, где еще много непрозрачных зон, включая серый импорт из соседних стран. Акцизов на табак мы собираем в разы больше, чем акцизов на алкоголь, а возможностей контроля меньше», — возмутился Силуанов.

Глава ведомства отметил, что в табачной отрасли действенные механизмы контроля почти отсутствуют из-за того, что отрасль курируют несколько регуляторов, а нормативно-правовое регулирование разрозненное, что в итоге ведет к увеличению производства и оборота нелегальной продукции.

Ужесточение регулирования и обеление табачного рынка за счет повышения собираемости и улучшения администрирования акцизов, по оценке Минфина, могут принести бюджету в 2023 году дополнительные доходы в размере 100 млрд рублей.

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