Один в суде воин: Петербуржец через суд начал борьбу с платными парковками

В Санкт-Петербурге мужчина решил через суд отменить платные парковки. Согласно его позиции, распоряжение Комитета по транспорту противоречит Гражданскому кодексу и приводит к ущемлению гражданских прав отдельных горожан.

«Истец возмутился, что в Адмиралтейском районе рассчитываться за парковки можно только в безналичной форме», – пояснили в официальном telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Отмечается, что, по мнению истца, ограничение формы оплаты парковки ущемляет его гражданское право на расчет наличными.

Желая отстоять его, автомобилист попросил суд признать распоряжение Комитета по транспорту недействующим с момента его принятия. Если соответствующее решение будет принято, в Адмиралтейском районе больше не будет платных парковок. Материалы уже были переданы судье.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что администрация Санкт-Петербурга потратит 72,5 миллиона на увеличение зоны платной парковки в Петроградском районе.

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Один в суде воин: Петербуржец через суд начал борьбу с платными парковками
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