Расширение территории: Смольный потратит 72,5 миллиона на увеличение зоны платной парковки в Петроградском районе

На портале госзакупок появились лоты, подразумевающие расширение зоны платной парковки. В совокупности Смольный планирует потратить на эти цели 72,5 миллиона рублей.

Как пишет «Мойка78«, расширение коснется 140 улиц города. Первый лот предполагает расширение зоны платной парковки на 58 улицах Северной столицы. На эти цели из бюджета выделят 34,6 миллиона рублей. Согласно данным контрактной документации, работы необходимо завершить до 31 июня 2023 года.

Второй лот стоимостью 38 270 970 рублей предполагает расширение зоны действия платной парковки еще на 82 улицы. Работы должны быть завершены в этот же срок.

Ранее сообщалось, что сеть «Газпромнефть» расширяет свое присутствие в регионах: 60 новых заправочных станций заработали в 2022 году.