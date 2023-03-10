«Нет» значит «нет»: петербурженка чуть не убила навязчивого ухажера

В воскресенье, 9 марта, в полицию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга поступила информация о лежащем на лестнице, сильно избитом мужчине. Оказалось, вред его здоровью нанесла женщина, не принявшая навязчивых ухаживаний пострадавшего.

«[…] в 00:08 в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение от очевидца о том, что в подъезде дома 56 по улице Декабристов на лестнице между 2 и 3 этажами, лежит мужчина в крови», – уточнили в официальном telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Позднее правоохранители задержали 35-летнюю женщину, которая несколько раз ударила мужчину, отбиваясь от его приставаний, после чего столкнула «ухажера» с лестницы. Также отмечается, что уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью уже возбудили.

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