В Петербурге главу снегоуборочной компании задержали по обвинению в мошенничестве

В Санкт-Петербурге задержали генерального директора компании, занимающейся уборкой улиц. Он проходит по делу о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству территорий, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Согласно опубликованной информации, 26 декабря 2020 года между администрацией муниципального округ Звездное и коммерческой структурой был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территорий. В работы входила уборка снега с 1 по 31 декабря 2021 года. Стоимость мероприятий оценивалась в 20 миллионов рублей.

«[…] в нарушение условий контракта работы исполнялись ненадлежащим образом, а коммерческой структуре неправомерно было перечислено более 20 миллионов рублей», – подытожили в официальном telegram-канале ведомства, отметив, что бюджету Санкт-Петербурга был нанесен соответствующий ущерб.

Как следствие, 45-летний гендиректор коммерческой структуры был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге за 86-летнюю пенсионерку, упавшую на льду, вступилась прокуратура.