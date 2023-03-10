В Госдуме призвали обсудить отмену ЕГЭ

В свете обсуждений, посвященных возвращению российской системы образования в «правильное русло», следует уделить внимание и возможности отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Такую позицию озвучил спикер Государственной Думы РФ Петр Толстой.

«Тема отмены ЕГЭ нуждается во всестороннем обсуждении. И чем раньше оно начнется, тем лучше», – написал он в своем официальном telegram-канале.

По мнению Толстого, в ее нынешнем виде система сдачи ЕГЭ имеет больше отрицательных моментов, нежели положительных. Он также подчеркнул, что отказ от решений в этом направлении – это не более, чем попытка чиновников «ничего не менять».

При этом, подчеркнул вице-спикер Госдумы, изменения эти необходимы, о чем свидетельствует запрос со стороны граждан.

Ранее Gazeta.spb уже рассказывала о том, что Петр Толстой выступает за отмену Единого государственного экзамена, но отмечает, что этот процесс необходимо осуществлять постепенно.