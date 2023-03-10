В Госдуме призвали обсудить отмену ЕГЭ

В свете обсуждений, посвященных возвращению российской системы образования в «правильное русло», следует уделить внимание и возможности отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Такую позицию озвучил спикер Государственной Думы РФ Петр Толстой.

«Тема отмены ЕГЭ нуждается во всестороннем обсуждении. И чем раньше оно начнется, тем лучше», – написал он в своем официальном telegram-канале.

По мнению Толстого, в ее нынешнем виде система сдачи ЕГЭ имеет больше отрицательных моментов, нежели положительных. Он также подчеркнул, что отказ от решений в этом направлении – это не более, чем попытка чиновников «ничего не менять».

При этом, подчеркнул вице-спикер Госдумы, изменения эти необходимы, о чем свидетельствует запрос со стороны граждан.

Ранее Gazeta.spb уже рассказывала о том, что Петр Толстой выступает за отмену Единого государственного экзамена, но отмечает, что этот процесс необходимо осуществлять постепенно.

Государственная Дума РФ егэ образование петр толстой


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Жители центра Петербурга могут надеяться на чистую воду
В Госдуме призвали обсудить отмену ЕГЭ
В Петербурге главу снегоуборочной компании задержали по обвинению в мошенничестве
«Нет» значит «нет»: петербурженка чуть не убила навязчивого ухажера
Полмиллиарда рублей пойдут на снижение стоимости авиаперелетов внутри России
В Петербурге к 2026 году пообещали заменить все лифты, отъездившие свое
Один в суде воин: Петербуржец через суд начал борьбу с платными парковками
В Петербурге нейросети вытесняют дизайнеров и маркетологов