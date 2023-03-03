Демонтируем постепенно: в Госдуме прокомментировали отмену ЕГЭ

Отмена ЕГЭ – потенциально необходимый шаг для улучшения системы образования и ее возвращение в нужное русло, однако говорить о резких изменениях не приходится. Такое мнение озвучил вице-спикер Государственной Думы России Петр Толстой.

«Необходимость отмены ЕГЭ обсуждается и будет обсуждаться как необходимый шаг по возвращению нашего образования в традиционное национальное русло», – так он прокомментировал слова главы Рособрнадзора Анзора Музаева, который ранее заявил, что отмена единого государственного экзамена в связи с выходом из Болонской системы не рассматривается.

Об исключении всех вузов России из Болонского процесса сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ. По словам замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева все ректоры и руководители вузов подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со спецоперацией, поэтому все вузы страны фактически исключены из Болонского процесса.

Как подчеркнул Толстой, противниками тестовой системы выступают «и педагоги, и родители детей, наши избиратели». Тем не менее, с трудом внедренная система будет отменяться постепенно.

При этом вице-спикер нижней палаты парламента довольно резко высказался о позиции Рособрнадзора по данному вопросу:

«Беспокойство чиновников Рособрнадзора объяснимо: столько полицейских функций по дрессировке школьников и их родителей может сократиться», – написал Толстой в своем официальном telegram-канале.

По его мнению, власть должна прислушиваться к желаниям граждан, которые выступают против указанной системы оценивания знаний, особенно в текущей непростой ситуации.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге подготовиться к ЕГЭ с репетиторами в среднем стоит 4900 рублей в неделю.