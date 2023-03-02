Лучшее — детям: эксперты посчитали стоимость занятий по ЕГЭ в Петербурге

Подготовка к единому государственному экзамену (ЕГЭ) может обойтись недешево для родителей будущих выпускников. О том, сколько будет стоить дополнительное обучение с репетитором, Gazeta.spb рассказали в пресс-службе сервиса SuperJob.

«В Санкт-Петербурге подготовиться к ЕГЭ с репетиторами в среднем стоит 4900 рублей в неделю», – говорится в сообщении, отметив, что почти половина 10-11-классников (46%) занимаются с репетитором.

Что примечательно, среди школьников, готовящихся к сдаче ОГЭ с помощью частных уроков больше: уже 49%. А вот учащиеся средней школы – 7-8 классов – редко прибегают ко помощи репетиторов: только в 30% случаев их родители заявляли об этом.

Также следует отметить, что наибольшую популярность имеют репетиторы по алгебре, геометрии и русскому языку, то есть обязательным для сдачи. Физика, химия, английский язык и обществознание также числятся в этом списке.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в 2023 году в Петербурге откроют еще 100 первых классов.