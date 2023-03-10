Госдума заставит ТЦ следить за антитеррористической безопасностью

Для собственников зданий, которые не соблюдают меры антитеррористической безопасности, будет предусмотрено уголовное наказание. Соответствующий анонс сделали депутаты Государственной Думы во главе с Александром Хинштейном.

По его словам, уголовное наказание будет грозить собственникам объекта в случае чрезвычайного происшествия, имеющего отношение к террористической угрозе. Так, например, за тяжкий вред здоровью человека последует наказание в виде 3 лет лишения свободы. В случае чьей бы то ни было гибели наказание увеличится до 7 лет лишения свободы.

«В сегодняшних условиях – проблема антитеррористической защищенности объектов получает особое значение. Необходимо, чтобы все должностные лица осознавали степень своей ответственности», – цитирует слова Александра Хинштейна Мойка78.

При этом отмечается, что новый закон, в первую очередь, вводится с целью профилактики. С другой стороны, даже в таком случае ревизоры будут посещать ТЦ, чтобы указать собственникам объектов на их ошибки.