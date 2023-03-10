Ну, и не надо: Метрострой отменил аукцион на строительство новой ветки метро

Компания «Метрострой Северной столицы» отменила аукцион на строительство Красносельско-Калининской линии (коричневой) метро в Санкт-Петербурге. Причиной стало то, что в указанные сроки не появилось ни одной заявки на участие.

Предполагалось, что подрядчик, отобранный в результате аукциона, возьмется за строительство новой ветки метро от станции «Путиловская» до «Каретной». Предполагаемая за это оплата составила 351,5 миллиона рублей, следует из лота «Метростроя», выложенного на портале госзакупок 16 февраля.

Срок подачи заявок закончился 9 марта. Согласно информации с портала, проведение закупки было отменено, потому что ни одна компания не согласилась на условия, предложенные заказчиком.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге грядет перераспределение средств на расширение метрополитена.