В Петербурге грядет перераспределение средств на расширение метрополитена

Администрация Санкт-Петербурга решила перераспределить средства, которые будут использованы при строительстве новых станций городской подземки. Об этом свидетельствует документ комитета по развитию транспортной инфраструктуры, размещенный на официальном сайте городского кабмина.

Согласно опубликованной информации, финансирование строительства Красносельско-Калиниснкой линии метро от «Казаковской» станции до «Путиловской» решили изменить. Если раньше расходы составляли 13,7 миллиардов рублей в 2023 году, 17,9 миллиардов – в 2024 и 2,3 миллиарда – в 2025, то теперь речь идет о 17,2 миллиардов в 2024 году при 3,1 миллиарда в 2025 году.

Таким же образом городские власти подошли к финансированию строительства Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» до «Горного института». На 2023 год теперь выделят 7,1 миллиард, а на 2024 – 7,3 миллиарда рублей.

Для Невско-Василеостровской линии метро от «Беговой» до «Планерной», строительство которой запланировано на весну текущего года, заложили 2,1 миллиарда рублей. При этом в 2024 и 2025 годах финансирование урезали – до 1,4 и 5,9 миллиардов рублей соответственно.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Сакнт-Петербурге закончили проходку наклонного хода новой станции метро «Путиловская».