Ирина Старшенбаум рассказала, как сбываются ее мечты

Российская актриса Татьяна Старшенбаум, известная своими ролями в таких картинах как «Вторжение» и «Триггер», рассказала о том, когда ее мечта стать актрисой и попасть на экраны телевизоров стала реальностью.

По словам звезды, впервые оказавшись на съемочной площадке, она ощутила, как ее мечты претворяются в жизнь:

«Это была мечта, которую я не осознавала и не позволяла себе. В какой-то момент я думала, что нужно быть особенными людьми, чтобы попасть на телевидение или сниматься в кино. Оказалось, что нужно любить это, хотеть этого», – рассказала Ирина Старшенбаум в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По ее словам, игра становление актрисой было предназначением. Также собеседница телеканала добавила, что с жизни с ней уже происходило «волшебство»: сильные желания становились частью реальности.