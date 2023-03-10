Самолет и кукурузное поле: на экраны выходит фильм о пилоте, совершившим подвиг

С начала текущего года иностранные кинокомпании постепенно покидают рынок России. Тем не менее, продажи билетов продолжают бить исторические рекорды, по словам министра культуры Ольги Любимовой. И вот, 16 марта на экраны выходит «На солнце, вдоль рядов кукурузы», посвященная инциденту с пассажирским авиалайнером, произошедшим в 2019 году.

Отправляющийся 15 августа из подмосковного Жуковского в Симферополь пассажирский самолет столкнулся с проблемами из-за птиц. После столкновения со стаей чаек один из двигателей начал отказывать. Тяжесть принятия решений легла на плечи пилота, но вернуться в Жуковский не получилось – отказал и второй двигатель, пишет «Табло СМИ».

Пришлось действовать в экстренном режиме: сажать самолет с выключенными двигателями и не выпуская шасси на кукурузном поле. В результате жесткой посадки не было ни одной жертвы. Этот случай вошел в историю российской авиации как «Чудо на кукурузе». Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звания Героев России.