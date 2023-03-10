Скучно не будет: в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности на выходные

Погода не позволит заскучать жителям Санкт-Петербурга в грядущие выходные. Дело дошло до того, что в городе в субботу, 11 марта, объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«По информации Росгидрометцентра, с 17 часов 11 марта до 8 часов 12 марта на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень», – написали в официальном telegram-канале Смольного, объяснив такую меру прогнозируемым снегопадом и обледенением дорог.

Отдельно сотрудники городского кабмина обратились к автомобилистам. Их в администрации просят проявлять повышенную внимательность и, если это возможно, воздержаться от вождения в связи с высоким риском дорожно-транспортных происшествий.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что ночь на 11 марта будет самой холодной в 2023 году.