Докатались: в Петербурге появятся зоны, свободные от электросамокатов

Любители проехаться по тротуару с ветерком могут лишиться части своей свободы на территории Санкт-Петербурга. Новое соглашение между комитетом по транспорту и кикшеринговыми компаниями вводит «запретные зоны», где перемещаться на электросамокатах нельзя. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Документ позволил урегулировать в Петербурге правила использования электросамокатов и обезопаcить всех участников дорожного движения», – процитировали слова заместителя главы транспортного ведомства Дмитрия Ваньчкова на официальном сайте Смольного.

По его словам, Санкт-Петербург – это первый регион, в котором была принята подобная мера. Также отмечается, что, по результатам анализа оперативных сводок, можно утверждать о снижении числа происшествий, в которые были вовлечены электросамокаты.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в России ограничат максимальную скорость для электросамокатов.