Не погоняешь: в России ограничат максимальную скорость для электросамокатов

Электросамокаты уже давно стали в России точно таким же общественным транспортом, как, например, автобус или такси. На них передвигаются как обычные люди на работу, так и курьеры, развозящие заказы. Теперь же пришло время ввести ПДД для нового вида транспорта.

Так, с 1 марта для средств индивидуальной мобильности (СИМ, электросамокатов, гироскутеров, моноколес), ограничивается максимальная скорость, а на дорогах появятся новые знаки. Такие изменения в ПДД были одобрены правительством еще в прошлом году.

Также уточняется, что разрешенная максимальная скорость для них будет составлять до 25 километров в час, а масса — до 35 килограммов. На электросамокатах можно ездить по правому краю дороги, где максимальная разрешенная скорость 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов.

Помимо этого, уточняется, что теперь по правилам преимущество будет за пешеходом, а не за электросамокатом.