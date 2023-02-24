Не погоняешь: в России ограничат максимальную скорость для электросамокатов

Электросамокаты уже давно стали в России точно таким же общественным транспортом, как, например, автобус или такси. На них передвигаются как обычные люди на работу, так и курьеры, развозящие заказы. Теперь же пришло время ввести ПДД для нового вида транспорта.
Так, с 1 марта для средств индивидуальной мобильности (СИМ, электросамокатов, гироскутеров, моноколес), ограничивается максимальная скорость, а на дорогах появятся новые знаки. Такие изменения в ПДД были одобрены правительством еще в прошлом году.
Также уточняется, что разрешенная максимальная скорость для них будет составлять до 25 километров в час, а масса — до 35 килограммов. На электросамокатах можно ездить по правому краю дороги, где максимальная разрешенная скорость 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов.
Помимо этого, уточняется, что теперь по правилам преимущество будет за пешеходом, а не за электросамокатом.
общество


 

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