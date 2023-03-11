Известный хит Данко обрел вторую жизнь

Российский певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом «Данко» выпустил кавер на свою песню – «Берег Рай». Новый трек был записан исполнителем в коллаборации с музыкантом Антоном Соковых.

Премьера измененной песни Данко состоялась в пятницу, 10 марта. Прослушать ее можно на YouTube канале Cubetonic и в одноименном сообществе во «ВКонтакте».

«Хочется верить, что “Берег Рай” в коллаборации с Cubetonic станет одной из самых популярных песен, покорив слушателей своим мелодичным звучанием и красивым текстом», – описывает свои ожидания Антон Соковых.

Впервые оригинальная песня «Берег Рай» зазвучала в 2013 году. Клип на нее к настоящему моменту сумел собрать около 190 тысяч просмотров на YouTube.

Услышать первый альбом Александра Фадеева российский слушатель смог в 2000 году. В записи альбома приняли участие такие звезды как Игорь Бутман, Ла Камилла, Паштет, Маша Кац и музыкальным коллективом «Премьер-министр».