Не прошло и 9 лет: Безруков обвенчался с женой

Известный российский артист, также являющийся художественным руководителем Московского губернского театра, Сергей Безруков обвенчался со своей женой Анной Матисон. Снимки с церемонии актер опубликовал в социальных сетях.

«Уже восемь лет вместе! Фото с венчания», – поделился с подписчиками Безруков.

Его свадьба с режиссером Анной Матисон состоялась 11 марта 2016 года и была достаточно скромной, привлекать излишнее внимание к торжеству звездная пара не хотела. В настоящий момент они воспитывают троих общих детей – шестилетнюю Марию, четырехлетнего Степана и годовалого Василия.

Следует отметить, что Сергея Безрукова имеются и дети вне брака, правда, о них информации в свободном доступе практически нет. Известно, что артист с рождения содержит дочь Александру и сына Ивана.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, как, по словам Леонида Агутина, сохранить идеальный брак.

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