«И никто никого не бесит»: Агутин раскрыл секрет счастливого брака

Известный российский артист Леонид Агутин рассказал, в чем секрет его счастливых отношений с женой Анжеликой Варум. Как он объяснил, наладить семейную жизнь сильно помог раздельный сон.

«Мы с женой ругались, она какие-то фильмы смотрела. Потом начали спать в разных спальнях. Теперь можно делать вообще что угодно. На свидания к жене ходить. В какие-то дни можно специально поспать вместе. И никто никого не бесит», – поделился своими методами укрепления брака музыкант.

По его словам, отношения между супругами проходят через новый этап каждые несколько лет:

«Каждые пять лет – новый этап отношений, жизни. И это большая удача, если любовь остается. Она просто выходит на какой-то другой уровень», – рассказал исполнитель.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по каким правилам организовывается правильный сон.