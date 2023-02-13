Спать с умом: правила здорового сна

Все мы думаем, что уж что-что, а спать то точно умеем. Чему здесь учиться, казалось бы? Однако и здесь все не так просто. Рассказываем о правилах здорового сна.

Как вам сегодня спалось? Предлагаем вместе разобраться в правилах здорового сна, которые сохранят ваше здоровье.

Самое банальное, но такое нужное — выработайте режим сна. Чтобы чувство здоровой бодрости радовало вас каждый день, ложитесь спать не позднее 22 часов. Даже в выходные.

Кроме этого, важно понять, сколько часов сна нужно именно вам. Стремитесь к качеству сна, а не к тому, чтобы подольше поспать. Окажите помощь своему организму — расслабьтесь. Примите тёплую ванну или контрастный душ, сделайте гимнастику или почитайте книгу. Кроме этого, помните, что лучше не есть за 3-4 часа до сна, но лёгкий салат или стакан кефира будут кстати.

Не менее важно и подобрать правильную одежду для сна. По словам специалистов, важно подбирать свободную пижаму из лёгких натуральных материалов, которая не будет сковывать ваши движения.

Помимо этого, важно подобрать правильные матрас и подушку. Например, размер, высота и мягкость матраса напрямую влияют на положение вашего тела во сне. Правильный матрас поможет насладиться отдыхом.

Что касается подушки, то неверное положение шеи и головы ухудшает кровоснабжение мозга и затрудняет засыпание. Как результат — вы не высыпаетесь и утром чувствуете себя уже уставшими. Помните, что не стоит лежать в постели до последнего. Лучше встать сразу и начать двигаться, даже если за окном раннее утро.