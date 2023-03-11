Больше 12 тысяч россиян подхватили COVID-19 за день

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации медиками былми зафиксированы 12 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Не обошлось и без жертв. Так, согласно опубликованной информации, за минувший день 42 человека скончались от осложнений, связанных с вирусом. По сравнению с пятницей, 10 марта, ситуация несколько улучшилась: вчера поступали данные о 44 умерших. Позитивные тенденции прослеживаются и в статистике госпитализации. Сравнивая с прошлыми зафиксированными показателями, их число уменьшилось на 3% и составило 1 594 человека.

К сожалению, того же нельзя сказать о выздоровевших. Разница составила 182 человека – настолько больше россиян смогли справиться с COVID-19 вчера. Сегодня это удалось 14 481 человеку.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что COVID-19 еще рано списывать со счетов.