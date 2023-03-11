Отекам – нет! Что не надо есть, чтобы избежать отечности

Отеки – неприятная реакция организма на нарушения водно-солевого баланса. Употребление каких продуктов следует избегать для снижения отечности, рассказали в пресс-службе главного управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Чаще всего мы отмечаем это явление после ночного сна – небольшая одутловатость лица, припухлость век, мешки под глазами […] скорее всего, накануне съели или выпили что-то не то», – говорится в сообщении ведомства.

В список продуктов, вызывающих отечность, ведущий эксперт Марина Вершинина Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, отнесла соленые продукты, алкоголь и консервы.

Из более неочевидного в пресс-службе надзорного органа назвали продукты с большим содержанием сахара, а также арбузы и дыни:

«Простые углеводы из пищи быстро всасываются в кровь […] они также обладают осмотической активностью и способствуют накоплению жидкости», – уточнили в Роспотребнадзоре, добавив, что сладкие ягоды содержат в себе не только избыточное количество сахара, но и много жидкости.

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