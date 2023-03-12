Задержанный самолет успешно долетел из Петербурга в Калининград

Сегодня, 12 марта, самолет рейса Петербург-Калининград был задержан на шесть часов. Тем не менее теперь самолету удалось успешно приземлиться в конечной точке. Все пассажиры рады, что наконец-то удалось добраться.

Как ранее сообщали сами пассажиры, многие на время задержки покидали самолет, ведь бортпроводники и другой персонал самолета ничего не разъяснял. Более того, со слов путешественников, в самолете было очень душно, поэтому одному из пассажиров стало плохо, ему потребовалась медицинская помощь.

Как пишет 78.ru, командир воздушного судна заявил, что причина была в замерзших двигателях.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 12 марта, жителей Петербурга ожидает облачная погода, но все-таки с прояснениями. Сегодня за метеоусловия в городе на Неве ответственность несет тыловая часть циклона, которая своим центром направлена в Карелию.

Стоит также помнить, что ранее объявленный «желтый» уровень погодной опасности продлили до 13:00 понедельника, 13 марта.