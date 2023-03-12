В Приморске отыскали поджигателя авто

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в городе Приморск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, все случилось ранним утром 11 марта — в 05:19 на набережной Лебедева Приморска. Очевидцы заметили горящий автомобиль.

К месту происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Загорелся автомобиль на неохраняемой парковке — «Хундай Солярис», принадлежащего 45-летней даме.

В результате возгорания у автомобиля выгорел моторный отсек, частично — салон; разбито лобовое стекло.

Материальный ущерб составил 1 088 690 рублей.

Петербургской полиции удалось выловить поджигателя. Сейчас он задержан.