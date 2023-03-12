Россиянам назвали фильмы «Оскара-2023», которые стоит посмотреть каждому

Кажется, после длительного ковидного застоя, киноиндустрия в мире вновь начала оживать. Совсем скоро фильмам будут присуждать такую премию как «Оскар». Судя по всему, борьба будет ожесточенной, ведь стоящих кандидатов действительно немало. Какие же фильмы не стоит пропускать? Делимся.

«На западном фронте без перемен»

Пауль Боймер — 19-летний юноша, который переполнен патриотическими чувствами. Он и его друзья решили отправиться на поле боя, не быть в стороне. Однако «идеальная картинка» войны в голове, как оказалось, совсем не совпадает с реальностью.

«Треугольник печали»

Карл и Яя — модели, покорители фэшн-индустрии. Они отправились в круиз на лайнере с толпами богатых, успешных и знаменитых людей. Казалось бы, все прекрасно: еда, шампанское, в окружении самые сливки общества. Однако все портит погода — во время шторма лайнер терпит крушение. Те, кто выжил, оказываются на необитаемом острове.

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