В квартире на Плесецкой 13 марта на пожаре погибли два человека

Сегодня, 13 марта, в Приморском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме на улице Плесецкой. Как выяснили МЧСники, горение происходило в квартире-студии на площади около трех квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ликвидировать пожар удалось в течение получаса.

К сожалению, в результате пожара погибли два человека.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в городе Приморск. Все случилось ранним утром 11 марта — в 05:19 на набережной Лебедева Приморска. Очевидцы заметили горящий автомобиль.