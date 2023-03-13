В России проведено 109 тысяч тестов на коронавирус

По данным Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, за весь период проведено свыше 331,0 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

Только за последние сутки, 12 марта, проведено 109 тысяч тестов на коронавирус, говорят в Роспотребнадзоре.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Ранее стало известно, В России зарегистрировали новый препарат для лечения рака крови и костного мозга. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РФ.

Сейчас это лекарство уже в числе жизненно необходимых. Его создавали на основе модифицированной борной кислоты, которая вызывает внутреннее нарушение функций опухолевых клеток и задержку роста новообразования.