К концу года в Петербурге отреставрируют больше 40 фасадов зданий-памятников

На территории Санкт-Петербурга продолжаются работы по реставрации фасадов многоквартирных домов-памятников. В настоящий момент ремонт проходит на 33 объектах, еще 11 он только предстоит, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Петербург – единственный мегаполис страны, где находится такое количество домов-памятников. У нас их 1850 – в 6 раз больше, чем в Москве […]», – привели слова губернатора Северной столицы Александра Беглова в официальном telegram-канале Смольного.

Следует отметить, что перечень из 255 подобных домов-памятников, нуждающихся в проведении ремонтных работ, был утвержден постановлением городского кабмина. Реконструкция стартовала в прошлом году.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что комплекс сооружений люнета Литке в Кронштадте признан региональным памятником. Постановление было подписано главной КГИОП Сергеем Макаровым.