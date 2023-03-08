КГИОП: Комплекс сооружений люнета Литке в Кронштадте признан региональным памятником

Теперь комплекс сооружений люнета Литке в Кронштадте официально считается объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение подписал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Комплекс состоит из трех «Валов», двух «Пороховых погребов и «Траверса». Как сообщает пресс-служба КГИОП, этот объект имел важное стратегическое значение в обороне Кронштадта. Через территорию люнета Литке обеспечивалась связь между основной крепостью и фортом Константин, укрепления люнета прикрывали дамбу, ведущую к форту.

Люнет Литке является одним из немногих сохранившихся земляных укреплений Кронштадтской крепости.

Ранее стало известно, что комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга принял решение о выдаче положительного заключения для строительства подземного перехода под площадью Академика Лихачёва.