КГИОП дал добро на строительство подземного перехода у Биржевого моста

Стало известно, что комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга принял решение о выдаче положительного заключения для строительства подземного перехода под площадью Академика Лихачёва. Такая информация появилась в реестре.

Как пояснили в комитете, все работы соответствуют требованиям режима ОЗРЗ-1(07).

Напомним, что контракт на проектирование и строительство объекта заключили в сентябре. Большая часть работ будет синхронизирована с ремонтом Биржевого моста.

Ранее стало известно, что на месте бывшего эскалаторного завода на Васильевском острове хотят построить жилье. Владельцы земельных участков общей площадью в 20 тысяч квадратных метров уже получили план строительных работ.

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