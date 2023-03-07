Сначала эскалаторы, теперь жилье: место завода на Васильевском острове займет ЖК

Пространство Васильевского острова, на котором располагается бывший эскалаторный завод, используют для застройки жилья. Владельцы земельных участков общей площадью в 20 тысяч квадратных метров уже получили план строительных работ.

Застройка будет проводиться по адресу: 17-ая линия Васильевского острова, 54, следует из данных комитета по градостроительству и архитектуре. За наполнение заводской территории жилым домами возьмется компания «Отделстрой».

При этом от ее представителей никаких комментариев по данной ситуации пока не поступило, сообщает Агентство Бизнес Новостей (АБН).

Также отмечается, что владельцем территории ранее числился производитель эскалаторов АО «Элэс». К новым хозяевам земля перешла в начале текущего года. Снос заводских корпусов уже был согласован новым собственником.

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