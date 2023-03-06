Продажи квартир на вторичном рынке Петербурга подскочили вдвое

В Санкт-Петербурге отмечается существенный рост продаж квартир на рынке вторичной недвижимости. Так за прошедший год, по данным аналитиков, подскочили в два раза.

По мнению экспертов, изменения в продажах связаны с падающим по всей Российской Федерации спросом. Если сравнивать минувший февраль с февралем 2022 года, продажи «вторички» по стране увеличились на 24 %. Актуальные для Санкт-Петербурга показатели выросли немногим более 44%, а в Ленинградской области разница достигла 55%.

Примечательно, что за аналогичный период показатели спроса уменьшились почти на 4%. В то же время стоимость одного квадратного метра на рынке вторичной недвижимости России стала больше на 16,4% составив 90,7 тысячи рублей. Впрочем, Северную столицу эта тенденция обошла стороной: здесь цены за «квадрат» снизились на 2,7%, пишет ТАСС.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге спрос на покупку жилья бизнес-класса упал на 23%.