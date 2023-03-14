Необычная диета: российские овцы перейдут на просроченных кальмаров

Пищевые отходы только для человека являются тем, что можно просто выбросить в мусорку. Так специалисты из Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова подготовили рекомендации для составления рационов различных животных из подобного сырья.

Заказчиком научно-исследовательской работы по данной теми выступил Российской экологический оператор (РЭО). Эксперты, выполняя полученный от структуры заказ, разработали рецепты и технико-технологические карты на производство комбикормовой продукции из пищевых отходов.

«Полученные результаты позволят наладить более эффективное обращение с отходами, в том числе образующимися в ретейле и общепите», – цитирует слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева телеканал 360.

Примечательным примером подобной работы стал набор ингредиентов для комбикорма-концентрата, предназначенного для молодняка овец от четырех месяцев. В него вошли просроченные яблоки, батон, ячмень и, внезапно, даже кальмар.