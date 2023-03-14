Проспект Науки частично перекроют на 2 месяца из-за ремонта газопровода

В период с 16 марта по 14 мая участок проспекта Науки в Калининском районе Санкт-Петербурге будет ограничен в связи с проведением работ по реконструкции газового трубопровода. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

«С 16 марта по 14 мая ограничивается движение транспорта по проспекту Науки от улицы Веденеева до Тихорецкого проспекта», – уточнили в официальном сообществе ведомства во «ВКонтакте».

Также следует отметить, что и в Центральном районе Северной столицы частично перекроют движение автомобильного транспорта. В частности, речь идет о Мошкову переулку, проезд по которому ограничат на участке от Дворцовой набережной до Миллионной улицы.

Искать альтернативный маршрут водителям придется в период с 16 марта по 27 апреля в связи с работами по размещению пешеходной галереи у дома № 2, литера А по Мошкову переулку.

Ранее Gazeta.spb рассказывала об ограничениях движения автотранспорта, вводимых на территории Санкт-Петербурга с 1 марта.