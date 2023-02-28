Ни пройти, ни проехать: движение транспорта ограничат в четырёх районах Петербурга с 1 марта

В Адмиралтейском районе из-за работ по прокладке электрокабеля с 17 февраля по 31 мая по улице Декабристов от набережной реки Пряжки до Лермонтовского проспекта, Английскому проспекту, улице Союза Печатников не получится проехать. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Кроме этого, с 1 по 10 марта ограничат возможность проезда по Английскому проспекту от улицы Союза Печатников до улицы Декабристов. Также не выйдет проехать и по Гренадерской улице от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта — до 29 апреля.

В Невском районе с 1 марта по 25 мая в связи с производством работ по реконструкции тепловой сети закрывается движение транспорта по Якутской улице от улицы Крыленко до Кудровского проезда.

Во Фрунзенском районе с 7 ноября 2022 года по 2 сентября 2023 года вводится запрет на проезд по участку от Малой Балканской улицы до Грузового проезда.