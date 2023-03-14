Петербуржцу придется заплатить за результат аварии с кабаном

В Курортном районе Санкт-Петербурга произошло необычное происшествие: легковой автомобиль на КАД столкнулся с кабаном. В итоге заплатить за гибель животного пришлось автомобилисту, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

«Сумма ущерба, причиненного окружающей среде в результате смерти дикого животного, составила 30 тысяч рублей», – уточнили в официальном telegram-канале ведомства, отметив, что соответствующей страховки гражданской ответственности у автомобилиста не было.

По результатам проверки природоохранный прокурор Санкт-Петербурга направил мировому судье исковое заявление. Теперь незадачливому водителю придется выплатить компенсацию ущерба окружающей среде.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что правоохранителям Северной столицы пришлось открыть огонь по движущемуся автомобилю, чтобы остановить пьяного водителя-лихача.

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