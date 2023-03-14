Экс-главу Кузьмоловского городского поселения Ленобласти ждет суд за взятки и мошенничество

В Ленинградской области состоится суд над экс-главой администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселения» Всеволожского района. Его обвиняют в взяточничестве, мошенничестве и препятствованию законному предпринимательству.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуре Ленинградской области, 49-летний петербуржец, находясь в должности администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» в период с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года махинациями получил жилой дом и земельный участок, стоящие больше 10 миллионов рублей.

С апреля 2016 года по декабрь 2017 года ему также передал взятку гендиректор ООО «Аква Норд-Вест». Также фигурант дела в феврале 2017 года издал постановление о прекращении деятельности ЗАО «Камея».

«Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу во Всеволожский городской суд», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге завершили расследование дела экс-главы банка за хищение 170 миллионов.