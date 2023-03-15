Как законно не выйти на работу и заработать на этом

Временами у людей возникает желание взять отгул на работе и посвятить появившийся выходной своим делам. Нередко их останавливает тот факт, что за пропуск рабочего дня им не заплатят, но так бывает не всегда. Как получить день отдыха, за который заплатит начальство, разбиралась Gazeta.spb.

Первый вариант – медосмотр и диспансеризация. Работодатель обязан предоставить сотруднику оплачиваемый выходной в день прохождения врачей.

Также можно обеспечить себе оплачиваемых отдых, отработав сверхурочно. За первые два часа работы начальство должно заплатить, как минимум, в полтора раза больше нормы, дальше увеличение будет уже двухкратным. Сотрудник может попросить оплачиваемый выходной вместо денег, причем тот обязательно должен быть не короче переработки.

В случае, если сотрудник работает в праздничные дни или выходные, ему полагается двойная оплата. Альтернатива – обычный оклад вместе с дополнительным отгулом.

Кроме вышеназванных способов обеспечить себя дополнительным выходным, можно взять день отдыха, полагающийся родителям ребенка с инвалидностью. Четыре таких выходных в месяц со средней оплатой обеспечиваются Социальным фондом России.

Как альтернативу можно также рассмотреть донорство крови – в день сдачи и любой другой пожеланию работодатель обязан предоставить сотруднику выходные. Также нельзя забывать о минимальном отпуске в 28 дней с оплатой в размере среднего заработка.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, где в апреле можно будет провести отпуск со скидкой.