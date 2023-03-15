Полгода жителям Петербурга придется обходиться без внешнего кольца КАД

Не опять, а снова: жителям Северной столицы сообщили об очередных дорожных ограничениях. В этот раз они коснутся внешнего кольца КАД. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Так, в компании заявили, что проехать жители и гости Северной столицы не смогут прокатиться по участку между транспортной развязкой на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) и транспортной развязкой на пересечении с Приморским шоссе.

Известно, что ограничения в этот раз с нами надолго: с 15 апреля по 15 октября. На этот срок автомобилистам придется перестроиться и ездить исключительно по внутреннему кольцу. При этом в Упрдоре говорят, что будет открыто по одной полосе в каждом направлении.