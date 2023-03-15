В Петербурге ГМЗ «Царское Село» решило променять спорт на парковку

Государственный музей-заповедник «Царское село» в поисках подрядчика, который спроектирует парковку. Она должна появиться на месте стадиона в Александровском парке. Как говорит руководство музея, стадион все равно уже десятки лет не используется по своему прямому назначению. В частности, здесь выгуливают «музейных» лошадей.
Конечно, под парковку отдадут не всю зону, пока в планах — только пятую часть. На остальной территории хотят разместить каток с искусственным покрытием (он будет работать только зимой), а также площадку для выездки лошадей и проведения мероприятий для посетителей, пишет Деловой Петербург.
Для того, чтобы построить здесь парковку, сносить деревья не потребуется, зеленый массив не тронут, говорят в музее. Потребность в парковке же назрела давно, она нужна для удобства посетителей исторического комплекса Императорской фермы, что находится по другую сторону Фермского шоссе. По близости парковок не имеется.
общество


 

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