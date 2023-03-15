Администрация Выборгского района пообещала помощь семье умершей во время физкультуры девочки

Администрация Выборгского района принесла свои соболезнования семье девочки, которая скончалась во время занятий физкультурой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В администрации добавили, что и для школы, и для района это большая трагедия. Отметили также и то, что такие ситуации — нечастые. Администрация Выборгского района окажет – и уже начала оказывать – всестороннюю помощь семье подростка, сказали в ведомстве «Петербургскому дневнику».

В Санкт-Петербурге ученица 7-го класса скончалась во время урока физкультуры, проходившего в одной из школ Выборгского района. Девочка почувствовала недомогание во время пробежки. Девочка имела проблемы с сердцем, но не была освобождена от занятий физической культурой.

Также ранее стало известно, что в Курортном районе Санкт-Петербурга произошло необычное происшествие: легковой автомобиль на КАД столкнулся с кабаном. В итоге заплатить за гибель животного пришлось автомобилисту