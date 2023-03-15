С 30 бежавших из России депутатов Петербурга могут слететь мандаты

Кажется, совсем скоро у депутатов, по крайней мере Петербургского парламента, послетают мандаты. В этот раз речь идет о тех, кто решил покинуть страну после начала специальной военной операции. Что делать с такими народными избранниками — такой вопрос взволновал депутата «Единой России» Константина Чебыкина.

Как рассказала глава комитета территориального развития Наталья Чечина, таких «патриотов» завелось немного-немало — 30 человек. Она утверждает, что эти депутаты перестали контактировать со своими избирателями вовсе.

Чечина отметила, что многие из них принимают участие в митинге и критикуют президента страны, находясь далеко за пределами страны. С ее слов, сейчас новый федеральный закон позволит лишать полномочий таких депутатов. Пропускать заседания можно — но только по уважительной причине.

Кроме этого, она рассказала, что некоторые прогульщики и вовсе пытаются участвовать в заседании из-за границы, вот только это — нелегитимно.

В чем — в чем, а в этом вопросе народ, кажется, очень даже за подобные меры.

Ранее прозвучала инициатива о запрете депутатам и чиновникам выезжать на отдых за границу во время СВО. Большинство россиян согласны с этой затеей: «За границей все что угодно может произойти — от провокаций до вербовки». Только 23% опрошенных высказались против, отметив, что 15% считают, что инициатива нарушает права человека. Еще 8% просто не хотят лишать общество возможности понять, кто чего стоит — имеется в виду отсылка к тому, кто является настоящим патриотом, а кто нет.

Сторонников запрета на выезд для госслужащих больше всего среди россиян с доходом свыше 80 тысяч рублей (68%). Мужчины одобряют инициативу чаще женщин (65% против 55% соответственно), а опрошенные старше 45 лет — чаще молодежи до 24 лет (64% против 47%).

Все выше сказанное, безусловно, звучит интересно. Вот только не отвлекающий ли это маневр от другой проблемы? В начале марта Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении поддержало законопроект, предполагающий скрытие персональных данных при обнародовании деклараций о доходах. То есть фактически ранее вы могли знать, что и кому принадлежит, а теперь — увидите, что принадлежит, но непонятно кому.